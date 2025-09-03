OSRAM Aktie News: OSRAM am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

OSRAM im Fokus

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die OSRAM-Aktie zuletzt im Hamburg-Handel bei 51,80 EUR.

Die OSRAM-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via Hamburg bei 51,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OSRAM-Aktie bisher bei 51,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der OSRAM-Aktie ging bis auf 51,60 EUR. Die Hamburg-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,60 EUR. Von der OSRAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.054 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 53,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Mit einem Zuwachs von 2,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.02.2021 legte OSRAM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OSRAM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

