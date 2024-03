OSRAM Aktie News: OSRAM tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

OSRAM im Fokus

Die Aktie von OSRAM zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die OSRAM-Aktie um 15:33 Uhr im Hamburg-Handel bei 51,00 EUR. Die OSRAM-Aktie legte bis auf 51,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die OSRAM-Aktie bis auf 51,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,00 EUR. Bisher wurden heute 495 OSRAM-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,60 EUR erreichte der Titel am 12.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2023 Kursverluste bis auf 45,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 13,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR. Im Vorjahr hatte OSRAM 2,24 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OSRAM-Aktie in Höhe von 2,34 EUR im Jahr 2023 aus.

