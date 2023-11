OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von OSRAM. Zuletzt stieg die OSRAM-Aktie. In der Hamburg-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 49,70 EUR.

Das Papier von OSRAM konnte um 14:55 Uhr klettern und stieg im Hamburg-Handel um 0,2 Prozent auf 49,70 EUR. Bei 49,70 EUR erreichte die OSRAM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 842 OSRAM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,00 EUR am 24.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die OSRAM-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je OSRAM-Aktie belaufen.

