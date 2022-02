OSRAM Aktie News: OSRAM mit angezogener Handbremse

Mit einem Kurs von 56,75 EUR zeigte sich die OSRAM-Aktie im HAM-Handel zuletzt kaum verändert. Die OSRAM-Aktie legte bis auf 56,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die OSRAM-Aktie bis auf 56,75 EUR. Zum HAM-Handelsstart notierte das Papier bei 56,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 420 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,40 EUR erreichte der Titel am 14.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.03.2021 bei 51,02 EUR.

Analysten bewerten die OSRAM-Aktie im Durchschnitt mit 45,54 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass OSRAM einen Gewinn von 2,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

OSRAM ist einer der führenden Lichthersteller weltweit. Das Unternehmen bietet Beleuchtungsprodukte und -lösungen entlang der gesamten Lichtwertschöpfungskette an. Dazu gehören Lichtquellen (Glühlampen, Halogenlampen, Leuchtstofflampen, Hochdruckentladungslampen, LED und OLED), Vorschaltgeräte, Beleuchtungskomponenten sowie vollständige Leuchten, Lichtmanagementsysteme und Beleuchtungslösungen. Diese werden sowohl für Endkunden als auch professionelle Anwender entwickelt. Die Systeme werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt. So werden beispielsweise für die Automobilindustrie Lichtquellen und -systeme für Front-, Rück-, Signal- und Innenbeleuchtung und Sensorik hergestellt. Aber auch in Displays, Mobiltelefonen, in den Bereichen Projektion und Unterhaltung oder Industrie und Medizin kommen Produkte von OSRAM zum Einsatz. Im November 2020 stimmten die Aktionäre der OSRAM einem Beherrschungsvertrag mit der ams AG zu.

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX

