OSRAM Aktie News: OSRAM kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 52,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der OSRAM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Hamburg bei 52,40 EUR. Kurzfristig markierte die OSRAM-Aktie bei 52,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der OSRAM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 52,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 307 OSRAM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OSRAM-Aktie somit 1,13 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,69 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. OSRAM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

