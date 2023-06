OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel OSRAM 49,30 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 11:42 Uhr in der Hamburg-Sitzung 0,2 Prozent auf 49,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der OSRAM-Aktie ging bis auf 49,20 EUR. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 49,20 EUR. Zuletzt stieg das Hamburg-Volumen auf 151 OSRAM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2022 auf bis zu 55,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 11,79 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (45,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 9,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass OSRAM im Jahr 2021 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Produktionskürzungen der Autobauer bremsen ams OSRAM - Aktie dennoch stark

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf OSRAM AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OSRAM AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OSRAM AG

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com