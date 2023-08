OSRAM Aktie News: OSRAM kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 47,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 47,80 EUR. In der Spitze gewann die OSRAM-Aktie bis auf 47,80 EUR. Im Tief verlor die OSRAM-Aktie bis auf 47,60 EUR. Bei 47,80 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 4.262 Aktien.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 53,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OSRAM-Aktie 12,55 Prozent zulegen. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,00 EUR. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 6,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte OSRAM am 07.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den OSRAM-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Produktionskürzungen der Autobauer bremsen ams OSRAM - Aktie dennoch stark

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer