OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von OSRAM. Im Hamburg-Handel gewannen die OSRAM-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:44 Uhr konnte die Aktie von OSRAM zulegen und verteuerte sich in der Hamburg-Sitzung um 0,4 Prozent auf 50,80 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 51,20 EUR zu. Bei 50,20 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Von der OSRAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.103 Stück gehandelt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2023 bei 45,00 EUR. Mit Abgaben von 11,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass OSRAM im Jahr 2022 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

