OSRAM Aktie News: OSRAM kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel zuletzt bei 51,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:16 Uhr die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 51,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die OSRAM-Aktie bei 51,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die OSRAM-Aktie bis auf 51,00 EUR. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 51,00 EUR. Zuletzt wechselten 911 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 markierte das Papier bei 52,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OSRAM-Aktie 3,14 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 13,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

OSRAM-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,24 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,915 EUR aus.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem OSRAM-Gewinn in Höhe von 2,34 EUR je Aktie aus.

