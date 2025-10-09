OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Nachmittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 52,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte um 15:47 Uhr bei 52,00 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR zu. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 52,00 EUR. Zum Hamburg-Handelsstart notierte das Papier bei 52,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 317 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 53,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OSRAM-Aktie 1,92 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte OSRAM am 09.02.2021. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

