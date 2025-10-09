OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Nachmittag seitwärts
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 52,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte um 15:47 Uhr bei 52,00 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR zu. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 52,00 EUR. Zum Hamburg-Handelsstart notierte das Papier bei 52,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 317 OSRAM-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 53,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OSRAM-Aktie 1,92 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte OSRAM am 09.02.2021. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie
Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer
Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer
Übrigens: OSRAM Licht und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf OSRAM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OSRAM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: OSRAM
Nachrichten zu OSRAM AG
Analysen zu OSRAM AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2021
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|04.03.2021
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|16.02.2021
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|10.02.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|29.01.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.02.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|29.01.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|26.11.2020
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|05.11.2020
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|23.09.2020
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.03.2021
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|23.09.2020
|OSRAM Hold
|Kepler Cheuvreux
|30.07.2020
|OSRAM Neutral
|UBS AG
|29.07.2020
|OSRAM Hold
|Kepler Cheuvreux
|29.07.2020
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2021
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|16.02.2021
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|17.09.2020
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|02.09.2020
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|30.07.2020
|OSRAM Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OSRAM AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen