OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie kam im NASDAQ OTC-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 53,00 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die OSRAM-Aktie um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel bei 53,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 17 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 53,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. 1,55 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 51,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 3,77 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass OSRAM ein EPS in Höhe von 1,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

