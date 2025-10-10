OSRAM Aktie News: OSRAM verteuert sich am Mittag
Die Aktie von OSRAM gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die OSRAM-Aktie stieg im Hamburg-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 52,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:43 Uhr stieg die OSRAM-Aktie. In der Hamburg-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 52,20 EUR. Die OSRAM-Aktie legte bis auf 52,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,20 EUR. Bisher wurden heute 3.150 OSRAM-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 53,00 EUR. 1,53 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR. Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 13,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von OSRAM wird am 18.11.2025 gerechnet.
