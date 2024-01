OSRAM Aktie News: OSRAM am Donnerstagmittag stabil

Blick auf OSRAM-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 50,80 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 10:44 Uhr bei der OSRAM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Hamburg bei 50,80 EUR. Die OSRAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte OSRAM-Aktie bei 50,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 108 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 52,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OSRAM-Aktie 2,36 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,42 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass OSRAM im Jahr 2022 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

