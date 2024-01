OSRAM Aktie News: OSRAM zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von OSRAM zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die OSRAM-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 55,25 USD.

Das Papier von OSRAM legte um 23:20 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 4,2 Prozent auf 55,25 USD. Den Tageshöchststand markierte die OSRAM-Aktie bei 55,25 USD. Mit einem Wert von 55,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 285 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2024 bei 55,25 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,00 USD. Dieser Wert wurde am 21.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,69 Prozent.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je OSRAM-Aktie.

