OSRAM Aktie News: OSRAM schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Aktie von OSRAM gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Hamburg-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 49,60 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 49,60 EUR zu. Der Kurs der OSRAM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,60 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,40 EUR. Zuletzt wurden via Hamburg 15 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2022 bei 52,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OSRAM-Aktie mit einem Kursplus von 5,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (45,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte OSRAM am 07.02.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OSRAM einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

