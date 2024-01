OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 50,60 EUR.

Die OSRAM-Aktie musste um 15:25 Uhr Verluste hinnehmen. Im Hamburg-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 50,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte OSRAM-Aktie bei 50,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Hamburg-Handel 1.088 OSRAM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OSRAM-Aktie 2,77 Prozent zulegen. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,00 EUR. Abschläge von 11,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OSRAM einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

