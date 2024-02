OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagnachmittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,00 EUR an der Tafel.

Im Hamburg-Handel kam die OSRAM-Aktie um 15:34 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 51,00 EUR. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,40 EUR an. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 50,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,80 EUR. Zuletzt wechselten via Hamburg 254 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 52,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 45,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,76 Prozent.

Nachdem OSRAM seine Aktionäre 2022 mit 2,24 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR je Aktie ausschütten.

Experten gehen davon aus, dass OSRAM im Jahr 2023 2,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

