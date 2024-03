OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag mit Kurseinbußen

Kurs der OSRAM

Die Aktie von OSRAM gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OSRAM-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 50,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von OSRAM nach unten. In der Hamburg-Sitzung verlor die Aktie um 11:39 Uhr 0,4 Prozent auf 50,80 EUR. Die OSRAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,80 EUR ab. Die Hamburg-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Hamburg-Handel 7.339 OSRAM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,60 EUR erreichte der Titel am 12.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 45,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 11,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR. Im Vorjahr hatte OSRAM 2,24 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,34 EUR je OSRAM-Aktie.

