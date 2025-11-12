OSRAM Aktie News: OSRAM am Vormittag nahe Nulllinie

So bewegt sich OSRAM

Die Aktie von OSRAM zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 52,20 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 52,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die OSRAM-Aktie bei 52,20 EUR. In der Spitze büßte die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,00 EUR. Über Hamburg wurden im bisherigen Handelsverlauf 68 OSRAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,00 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,53 Prozent. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 11,88 Prozent Luft nach unten.

Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 840,00 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX