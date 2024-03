OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von OSRAM hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die OSRAM-Aktie zuletzt im Hamburg-Handel bei 51,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 51,00 EUR. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,00 EUR an. Die OSRAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,40 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,40 EUR. Bisher wurden heute 764 OSRAM-Aktien gehandelt.

Am 12.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 45,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,76 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,24 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,915 EUR je OSRAM-Aktie.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,34 EUR je Aktie in den OSRAM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Produktionskürzungen der Autobauer bremsen ams OSRAM - Aktie dennoch stark

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer