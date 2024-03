OSRAM Aktie News: OSRAM tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 51,00 EUR.

Die OSRAM-Aktie bewegte sich um 08:57 Uhr kaum. Das Papier stand via Hamburg bei 51,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die OSRAM-Aktie bei 51,00 EUR. Das Tagestief markierte die OSRAM-Aktie bei 50,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 289 OSRAM-Aktien.

Am 12.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,14 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,00 EUR am 24.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR. Im Vorjahr erhielten OSRAM-Aktionäre 2,24 EUR je Wertpapier.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OSRAM einen Gewinn von 2,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

