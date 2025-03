OSRAM Aktie News: OSRAM verteidigt am Mittag Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,40 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:35 Uhr bei der OSRAM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Hamburg bei 52,40 EUR. Kurzfristig markierte die OSRAM-Aktie bei 52,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die OSRAM-Aktie bei 52,20 EUR. Zum Hamburg-Handelsstart notierte das Papier bei 52,40 EUR. Im Hamburg-Handel wechselten bis jetzt 1.261 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,00 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OSRAM-Aktie mit einem Kursplus von 1,15 Prozent wieder erreichen. Bei 46,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,69 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte OSRAM am 09.02.2021 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 840,00 Mio. EUR eingefahren.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

