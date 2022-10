OSRAM Aktie News: OSRAM verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Werbung

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asiens Börsen schwächeln vor den US-Inflationsdaten -- Südzucker verdoppelt Gewinn -- easyJet rechnet mit stabiler Nachfrage -- Inflation steigt in Deutschland auf 10,9 Prozent

Auf Suche nach Finanzinvestoren vergibt Toshiba Status des bevorzugten Bieters an Konsortium. Apple veröffentlicht Trailer zum Weihnachtsfilm 'Spirited' - Starschauspieler an Bord. Deutsche-Post-Finanzchefin sieht sich in Erwartungen bestätigt. MasterCard will mit neuer Software gegen Krypto-Betrug vorgehen. Deutsche Gasspeicher sind fast zu 95 Prozent gefüllt.