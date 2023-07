OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Freitagvormittag seitwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von OSRAM hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 47,40 EUR.

Mit einem Wert von 47,40 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie um 08:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,40 EUR an. Der Kurs der OSRAM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,40 EUR nach. Bei 47,40 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Bisher wurden via Hamburg 50 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2022 bei 54,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,92 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2023 Kursverluste bis auf 45,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 5,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

OSRAM dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je OSRAM-Aktie.

