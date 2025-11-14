DAX23.702 -1,4%Est505.656 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.149 -0,5%
Blick auf OSRAM-Kurs

OSRAM Aktie News: OSRAM verteidigt am Mittag Vortagesniveau

14.11.25 12:04 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Die Aktie von OSRAM zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 52,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
52,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
5,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die OSRAM-Aktie zeigte sich um 11:38 Uhr im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,20 EUR an der Tafel. Bei 52,20 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die OSRAM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,20 EUR aus. Mit einem Wert von 52,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 53,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OSRAM-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,00 EUR am 22.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 11,88 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte OSRAM am 09.02.2021. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.net

