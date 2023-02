OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Mittwochmittag südwärts

Die OSRAM-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im HAM-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 49,10 EUR abwärts. Im Tief verlor die OSRAM-Aktie bis auf 49,10 EUR. Bei 49,10 EUR startete der Titel in den HAM-Handelstag. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 349 Aktien.

Am 22.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,10 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 2,08 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2017 1,10 EUR an OSRAM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,915 EUR aus.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem OSRAM-Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Aktie aus.

