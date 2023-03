OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag auf grünem Terrain

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

JPMorgan, Morgan Stanley & Co. erwägen offenbar Kapitalspritze für schlingernde First Republic. Bank of America lobt starke E.ON-Bilanz. Wirtschaftsministerium hält "Technische" Rezession in Deutschland für möglich. Couche-Tard will europäische Tankstellen-Geschäfte von TotalEnergies kaufen. Siemens erhält Auftrag für Automatisierungstechnik für Conti-Reifenwerke. Anleger enttäuscht von Baidus Antwort auf ChatGPT.