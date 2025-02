OSRAM Aktie News: OSRAM gewinnt am Montagmittag

So bewegt sich OSRAM

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie konnte zuletzt im Hamburg-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 52,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im Hamburg-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 52,80 EUR zu. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 52,80 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,40 EUR. Zuletzt wechselten via Hamburg 948 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 53,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 0,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,80 EUR. Dieser Wert wurde am 29.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.02.2021 hat OSRAM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte OSRAM Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte OSRAM möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

