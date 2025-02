OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von OSRAM. Zuletzt stieg die OSRAM-Aktie. In der Hamburg-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 52,80 EUR.

Um 15:46 Uhr stieg die OSRAM-Aktie. In der Hamburg-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 52,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OSRAM-Aktie bisher bei 52,80 EUR. Die Hamburg-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,40 EUR. Bisher wurden via Hamburg 1.232 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 53,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,38 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.02.2021 hat OSRAM die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von OSRAM rechnen Experten am 07.05.2026.

