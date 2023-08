OSRAM Aktie News: OSRAM am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von OSRAM hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 47,90 EUR.

Die OSRAM-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,90 EUR an der Tafel. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,90 EUR an. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 47,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,90 EUR. Bisher wurden heute 224 OSRAM-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2022 bei 53,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OSRAM-Aktie mit einem Kursplus von 12,11 Prozent wieder erreichen. Bei 45,00 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte OSRAM Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

