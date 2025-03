OSRAM Aktie News: OSRAM verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von OSRAM hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die OSRAM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 52,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die OSRAM-Aktie um 15:44 Uhr im Hamburg-Handel bei 52,20 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 52,20 EUR zu. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 52,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,20 EUR. Zuletzt wechselten via Hamburg 2.703 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 53,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 1,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 10,34 Prozent Luft nach unten.

OSRAM gewährte am 09.02.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der OSRAM-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX