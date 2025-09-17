OSRAM Aktie News: OSRAM am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von OSRAM gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die OSRAM-Aktie rutschte in der Hamburg-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 51,60 EUR ab.

Die OSRAM-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im Hamburg-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 51,60 EUR abwärts. In der Spitze büßte die OSRAM-Aktie bis auf 51,60 EUR ein. Bei 51,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Hamburg 6.841 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Bei 53,00 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 12,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OSRAM 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 vorlegen.

