OSRAM Aktie News: OSRAM am Donnerstagvormittag billiger

18.09.25 09:30 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Donnerstagvormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von OSRAM. Zuletzt fiel die OSRAM-Aktie. Im Hamburg-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR ab.

Das Papier von OSRAM gab in der Hamburg-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR abwärts. Der Kurs der OSRAM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,60 EUR nach. Mit einem Wert von 51,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Hamburg-Handel wechselten bis jetzt 6.077 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 53,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OSRAM-Aktie mit einem Kursplus von 2,32 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Mit Abgaben von 11,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,17 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die OSRAM-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

