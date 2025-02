OSRAM Aktie News: OSRAM gibt am Mittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von OSRAM. Zuletzt ging es für die OSRAM-Aktie nach unten. Im Hamburg-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 52,40 EUR.

Die OSRAM-Aktie musste um 11:47 Uhr im Hamburg-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 52,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte OSRAM-Aktie bei 52,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 244 OSRAM-Aktien.

Am 17.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. 1,15 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.08.2024 bei 46,80 EUR. Mit Abgaben von 10,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.02.2021 äußerte sich OSRAM zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OSRAM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

