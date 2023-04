OSRAM Aktie News: OSRAM tritt am Nachmittag auf der Stelle

Aktien in diesem Artikel OSRAM 48,90 EUR

Im Hamburg-Handel kam die OSRAM-Aktie um 15:42 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 48,90 EUR. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,00 EUR an. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 48,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,90 EUR. Zuletzt wurden via Hamburg 3.771 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 57,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die OSRAM-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.02.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je OSRAM-Aktie.

