OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag stabil

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von OSRAM. Anleger zeigten sich zuletzt bei der OSRAM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Hamburg-Handel nahezu unverändert bei 47,40 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:45 Uhr die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 47,40 EUR. Die OSRAM-Aktie legte bis auf 47,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die OSRAM-Aktie bis auf 47,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,40 EUR. Über Hamburg wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.851 OSRAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.07.2022 markierte das Papier bei 54,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (45,00 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,06 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte OSRAM am 07.02.2024 präsentieren.

In der OSRAM-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

