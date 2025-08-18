DAX24.385 +0,3%ESt505.470 +0,7%Top 10 Crypto15,98 +0,3%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.866 -0,8%Euro1,1693 +0,3%Öl65,99 -0,7%Gold3.345 +0,4%
OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag nahe Vortagesniveau

19.08.25 12:05 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,60 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
51,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
5,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 51,60 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die OSRAM-Aktie bei 51,60 EUR. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 51,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,60 EUR. Zuletzt stieg das Hamburg-Volumen auf 315 OSRAM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,85 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte OSRAM am 09.02.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die OSRAM-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

