OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag nahe Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,60 EUR an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Wert von 51,60 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die OSRAM-Aktie bei 51,60 EUR. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 51,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,60 EUR. Zuletzt stieg das Hamburg-Volumen auf 315 OSRAM-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,85 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte OSRAM am 09.02.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die OSRAM-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie
Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer
Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer
Übrigens: OSRAM Licht und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf OSRAM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OSRAM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Nachrichten zu OSRAM AG
Analysen zu OSRAM AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2021
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|04.03.2021
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|16.02.2021
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|10.02.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|29.01.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.02.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|29.01.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|26.11.2020
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|05.11.2020
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|23.09.2020
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.03.2021
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|23.09.2020
|OSRAM Hold
|Kepler Cheuvreux
|30.07.2020
|OSRAM Neutral
|UBS AG
|29.07.2020
|OSRAM Hold
|Kepler Cheuvreux
|29.07.2020
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2021
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|16.02.2021
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|17.09.2020
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|02.09.2020
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|30.07.2020
|OSRAM Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OSRAM AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen