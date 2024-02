OSRAM Aktie News: OSRAM stabilisiert sich am Dienstagvormittag

OSRAM im Fokus

Die Aktie von OSRAM hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel zuletzt bei 51,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 08:52 Uhr die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 51,00 EUR. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,00 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte OSRAM-Aktie bei 51,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,00 EUR. Zuletzt wurden via Hamburg 29 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Bei 52,60 EUR erreichte der Titel am 12.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,14 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 45,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

OSRAM-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,24 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,915 EUR aus.

In der OSRAM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

