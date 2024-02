OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Mittwochmittag seitwärts

Blick auf OSRAM-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 51,20 EUR.

Im Hamburg-Handel kam die OSRAM-Aktie um 10:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 51,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OSRAM-Aktie bisher bei 51,20 EUR. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 51,00 EUR. Mit einem Wert von 51,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Hamburg 132 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2024 erreicht. 2,73 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2023 bei 45,00 EUR. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 13,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten OSRAM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,24 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

