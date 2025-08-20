OSRAM Aktie News: OSRAM kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck

OSRAM im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von OSRAM. Zum Vortag unverändert notierte die OSRAM-Aktie zuletzt im Hamburg-Handel bei 51,60 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte um 11:41 Uhr bei 51,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die OSRAM-Aktie bei 51,80 EUR. Die OSRAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,40 EUR nach. Bei 51,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Hamburg 20.360 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OSRAM-Aktie mit einem Kursplus von 2,71 Prozent wieder erreichen. Bei 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 12,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat OSRAM im vergangenen Quartal 840,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umsetzen können.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von OSRAM veröffentlicht werden.

