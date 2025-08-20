OSRAM Aktie News: OSRAM am Donnerstagvormittag freundlich
Die Aktie von OSRAM zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von OSRAM nach oben. Im Hamburg-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 51,80 EUR.
Die OSRAM-Aktie konnte um 09:04 Uhr im Hamburg-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 51,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,60 EUR. Zuletzt wechselten via Hamburg 9.000 OSRAM-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,20 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 09.02.2021 hat OSRAM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von OSRAM wird am 18.11.2025 gerechnet.
