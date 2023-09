OSRAM Aktie News: OSRAM gewinnt am Nachmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von OSRAM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Hamburg-Handel gewannen die OSRAM-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:51 Uhr stieg die OSRAM-Aktie. In der Hamburg-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 48,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die OSRAM-Aktie bei 48,10 EUR. Bei 47,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.188 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,19 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 45,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 6,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte OSRAM am 07.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass OSRAM ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

