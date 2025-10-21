DAX24.300 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.962 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,79 -0,3%Gold4.128 -5,2%
Fokus auf Aktienkurs

OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag im Plus

21.10.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Im Hamburg-Handel gewannen die OSRAM-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 15:42 Uhr in der Hamburg-Sitzung 0,4 Prozent auf 52,20 EUR zu. Im Tageshoch stieg die OSRAM-Aktie bis auf 52,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 736 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 46,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 13,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte OSRAM am 09.02.2021 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OSRAM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR im Vergleich zu 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von OSRAM veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen