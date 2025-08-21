OSRAM Aktie News: OSRAM am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 51,60 EUR.

Mit einem Kurs von 51,60 EUR zeigte sich die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel um 11:43 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die OSRAM-Aktie bei 51,80 EUR. Im Tief verlor die OSRAM-Aktie bis auf 51,60 EUR. Zum Hamburg-Handelsstart notierte das Papier bei 51,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.514 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 53,00 EUR. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 2,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 10,85 Prozent wieder erreichen.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,17 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 840,00 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX