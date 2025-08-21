OSRAM Aktie News: OSRAM am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von OSRAM zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,60 EUR an der Tafel.

Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,60 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 51,80 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte OSRAM-Aktie bei 51,60 EUR. Mit einem Wert von 51,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.669 OSRAM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OSRAM-Aktie 2,71 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OSRAM-Aktie 10,85 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte OSRAM am 09.02.2021. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX