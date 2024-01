OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag kaum verändert

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Im Hamburg-Handel kam die OSRAM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 50,80 EUR.

Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel um 15:29 Uhr bei 50,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die OSRAM-Aktie bei 50,80 EUR. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 50,80 EUR. Bei 50,80 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Bisher wurden via Hamburg 2.093 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OSRAM-Aktie 2,36 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 11,42 Prozent wieder erreichen.

Am 07.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von OSRAM veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass OSRAM im Jahr 2022 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

