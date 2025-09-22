OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von OSRAM gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von OSRAM nach unten. In der Hamburg-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 51,60 EUR.

Das Papier von OSRAM gab in der Hamburg-Sitzung ab. Um 11:40 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 51,60 EUR abwärts. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 51,60 EUR. Bei 51,80 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten OSRAM-Aktien beläuft sich auf 4.645 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,00 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,71 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 12,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

OSRAM gewährte am 09.02.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von OSRAM wird am 18.11.2025 gerechnet.

