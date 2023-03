OSRAM Aktie News: OSRAM tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Mit einem Kurs von 48,55 EUR zeigte sich die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel um 08:39 Uhr kaum verändert. Der Kurs der OSRAM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,55 EUR zu. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 45,00 EUR. Mit einem Wert von 45,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Hamburg 35 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,40 EUR an. Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 15,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 45,00 EUR. Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 7,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte OSRAM am 07.02.2024 präsentieren.

In der OSRAM-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

