OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagmittag nahe Nulllinie

Mit einem Kurs von 52,20 EUR zeigte sich die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel um 11:44 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die OSRAM-Aktie sogar auf 52,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die OSRAM-Aktie bis auf 51,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,00 EUR. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 1.942 Aktien.

Bei 53,00 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,53 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,80 EUR ab. Mit Abgaben von 10,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte OSRAM am 09.02.2021. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte OSRAM einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 840,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte OSRAM am 30.04.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte OSRAM möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

