OSRAM Aktie News: OSRAM wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Hamburg-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 49,70 EUR abwärts.

Der OSRAM-Aktie ging im Hamburg-Handel die Puste aus. Um 11:20 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 49,70 EUR. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 49,60 EUR. Mit einem Wert von 49,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.906 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 4,63 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je OSRAM-Aktie belaufen.

